Nicolò Zaniolo si è imbarcato per il Portogallo, controvoglia. Il numero 22, infatti, pensava di poter essere già un giocatore della Juve e invece parteciperà almeno a buona parte del ritiro della Roma in Algavre. Una situazione spinosa quella tra il giocatore e il club che aspetta ancora l’offerta solo cash della Juventus. Una volta sbloccata la cessione di de Ligt l’offerta arriverà ma nel frattempo per la dirigenza giallorossa Zaniolo è un giocatore della Roma e dovrà comportarsi come tale.



ALLENAMENTO - Dopo aver saltato la prima amichevole col Trastevere, però, emerge un altro retroscena. Nicolò, infatti, ieri mattina non si è allenato a Trigoria. Secondo più di una fonte sarebbe stato lo stesso giocatore a chiedere di essere esentato. Domani c’è l’amichevole col Sunderland e Mourinho potrebbe decidere di utilizzarlo anche per mandare un messaggio alla Juve. La situazione è comunque da separati in casa.