La Roma è partita per Helsinki. I giallorossi stanno per raggiungere la capitale finlandese dove domani, al Sonera Stadium, affronteranno l'HJK nella quinta giornata del gruppo C di Europa League. Non ci sarà Nemanja Matic mentre Zaniolo, nonostante la squalifica, è partito con la squadra. Un gesto gradito dalla squadra e da Mourinho quello del numero 22 che l'Uefa ha fermato per tre giornate dopo il rosso col Betis.