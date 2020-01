Mariano Diaz non trova spazio a Madrid. Sull’attaccante dominicano, obiettivo di mercato della Roma, ha parlato Zidane in conferenza stampa: “Se partirà, non arriverà nessuno per sostituirlo. Ci sono giocatori che non hanno minutaggio e questo potrebbe essere un problema. Da oggi fino alla fine del mercato di gennaio possono succedere molte cose. Vedremo…”.