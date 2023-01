La Roma è ancora alla ricerca di una soluzione per Nicolò Zaniolo. Sul piatto diversi interessamenti ma poche offerte concrete in grado di soddisfare le richieste del club giallorosso. Tiago Pinto però da giorni ha individuato il sostituto: Hakim Ziyech. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, sul marocchino ci sono interessamenti anche dalla Premier League come quello dell'Everton e dell'Aston Villa ma sia il Chelsea che il giocatore preferirebbero il trasferimento in Italia. I Blues sono disposti ad aspettare la Roma che, prima di tentare l'assalto al marocchino, deve necessariamente liberarsi di Zaniolo, visto che le cifre delle due operazioni sono pressocché identiche.