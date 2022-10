Intervistato da Lazio Style Channel il difensore Alessio Romagnoli ha commentato così la vittoria sullo Spezia e il gol segnato.



GOL SOTTO LA CURVA - "Segnare sotto la Curva Nord è stato ancora più bello. Non mi aspettavo accadesse, ma mi godo il momento. Il popolo laziale è unico nel mondo, ci è sempre vicino".



MAESTRELLI - "Maestrelli è stato un uomo e un allenatore grandissimo, è stato doveroso rendergli omaggio con questa festa".



LAVORO - "In settimana, stiamo lavorando molto bene nel corso della settimana provando a lavorare al meglio. Dobbiamo giocare ugualmente sia in casa che fuori, siamo forti ed è bello giocare anche in trasferta. Dobbiamo dimostrare di essere la Lazio dominando le gare".



SARRI - "Il gioco di Sarri mi piace molto e se sono venuto qua è perché sono consapevole di poter migliorare con lui".