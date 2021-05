Intervistato da Dazn al termine della sfida vinta contro il Benenvento, il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, ha commentato così la partita e il suo futuro.



VINCERE - "La vittoria era fondamentale, sappiamo tutti che a Roma non abbiamo fatto bene, però l'importante era azzerare e proseguire e oggi abbiamo fatto una grande gara. Ci aspettano 4 gare importanti".



GIOCARE - "Io vorrei sempre giocare poi le scelte le fa il mister. Io sono pronto a dare tutto me stesso finché sarò qua. Poi ora l'importante è la squadra e l'obiettivo comune. Chi gioca dia l'anima".



TESTA E GAMBE - "Stiamo bene, non abbiamo passato un buon periodo, ma dobbiamo isolarci da tutto il resto e pensare al campo"



GRUPPO - "Il gruppo si vede in questi momenti. Dobbiamo lavorare bene e presentarci domenica sera contro la Juve nel miglior modo possibile".



FUTURO CON O SENZA CHAMPIONS? - "Io ho un altro anno di contratto sono domande che dovete fare ai dirigenti e non a me".