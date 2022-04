No. Non ci casco– intendo:naturalmente – mi interessa fino a un certo punto. Nel senso: se deve succedere, lo vedremo nelle prossime partite.Com'è mio costume, pur consapevole di incassare pernacchie anche su queste pagine, dico sempre quello che vedo perchè non è un obiettivo, per me, prendere un paio di like in più qui o altrove sviolinando comode opinioni. E allora,oggi mi godo una cosa che va ben aldilà le ipotetiche chance di prendere la Juve. E cioè, che. E lo è ad immagine e somiglianza del tecnico. Abbiamo la certezza sul fatto cheE ha ragione Mou quando lamenta che l'azione del gol di Micky – studiata in allenamento, per chi non lo sapesse – merita il giusto riconoscimento (“) dal punto di vista della soluzione tattica. Hai ragione Josè, anche se non te ne ho risparmiate, otutto con la maiuscola. Perchè poi, in fondo, si analizza e si critica il presente – sperando sempre nel futuro – e se il presente non era esaltante tempo fa, oggi lo è ed è giusto dare a Mou quello che è di Mou. In particolare, immaginando e fantasticando su come questa Roma finalmente mourinhana possa crescere ancora.e, ma scegliere la scorciatoia della bieca scaramanzia è l'unica cosa che mi viene in mente in questo momento.