Ho letto, osservato, guardato, ascoltato.il risultato di Bologna con le prospettive della squadra e dell'allenatore. Quella sconfitta, non ho grandi dubbi, per come è maturata e per il senso di impotenza – nel gioco soprattutto – rappresenta un crudo spartiacque nell'avventura romanista di Mourinho.Il popolo del sold out e cioè quelli che vanno all'Olimpico e lo vorrebbero tutta la vita a prescindere, non vacilla più di tanto.fuori dal bar o sui social, riflettendo il proprio pensiero su gioco e risultati della squadra. In effetti, la Roma. Sembra una vite spanata che gira, gira, gira e non arriva mai. E' vero che senza Lukaku e Dybala è altra Roma, ma non al punto di fare quelle figuracce, andiamo.lo sappiamo. Però quel suo calcio impostato sulla difesa di ferro ha prodotto un trofeo e una finale europea.Allora qual è il punto? Di sicuro perdere Ibanez – non mi stancherò mai di rinfacciarlo a chi addirittura ha festeggiato la sua partenza.... - e in pratica Smalling ha consegnato a Mourinho una difesa un po' d'argilla. Bene Mancini, benino Llorente, un problema N'Dicka, il muretto basso della retroguardia sovente scavalcato dal nemico, come accaduto a Bologna.Poi ci sono i 'casi' che paiono difficili da risolvere. Uno di questi èLui gode di una sorta di 'immunità romanista' per una parte della tifoseria. E cioè essendo RR (romano e romanista, appunto) si becca una carezza del Ponentino che ad altri non è e non sarebbe concessa. Alibi? Gli infortuni, vero, ma sul fatto che sia un giocatore sopravvalutato rispetto al reale valore (che si calcola sempre sul rendimento) a mio parere non ci piove, dopo tanti anni di Serie A.. Era partito forte, poi hanno preso Lukaku e lui si è spento pian piano. Che non fosse più quello degli anni migliori di Torino però lo si era capito. E di sicuro il gioco di una squadra che produce pochissime palle gol non lo aiuta. Anche vero però, che a Bologna ha avuto due occasioni e non le ha sfruttate. In Serie A questo è un peccato mortale.Non sarei così tranciante con lui. A Bologna ha pagato ma resta uno da recuperare, senza dubbio.Aouar sembra davvero uno caduto a Trigoria dal cielo. Basta guardarlo in faccia per capire che non si è integrato nel gioco di Mou. Renato Sanches? Quella sostituzione umiliante Josè poteva anche risparmiarsela, perchè così il giocatore rischi di perderlo definitivamente. E a nulla valgono le scuse del dopo gara, dopo quell'episodio.E allora? Allora siamo arrivati a un momento decisivo. Mou ha chiesto di sapere se resterà entro febbraio. La Roma nel frattempo affronterà Napoli, Juve, Milan e Atalanta, con un derby di Coppa Italia più che probabile. E a febbraio ci sarà quel Feyenoord che fin qui ha portato benissimo. Un ciclo decisivo per la Roma e il futuro del suo allenatore, che molti vorrebbero a vita.