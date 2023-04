Nel meraviglioso tormentone pasquale con– e in attesa di altre puntate: visto lo sgangherato post di risposta del barese c'è da aspettarsi un sequel – l'ex Roma, Inter e un po' di altre squadre, ha portatosul suo terreno preferito, quello della polemica sarcastica e anche un po' caustica.E così, all'attacco frontale di Cassano sul gioco di Mourinho sulla Bobo tv – parentesi: ho un debole per Bobo Vieri e ho provato a vederla, giuro, almeno un paio di volte, ma quella caciara sghignazzante proprio non fa per me – con simpatici colpi di fioretto tipo quello sul derby: “L’allenatore della Lazio ama il calcio e il suo mestiere,. Vince, cambia ed è furbo, qualcuno lo porta come se fosse chissà chi, ma Sarri gioca un calcio meraviglioso, mentre il suo è zero. Poi c’è chi va a vedere il palmares, ma non ci facciamo fregare perché uno sa lavorare, parlare e comunicare di calcio,”. E non era il primo affettuoso pensiero di Antonio per Josè.Alla fine, la risposta è arrivata, bellissima per chi ama i duelli polemici: “Cassano ha giocato nella Roma, nell'Inter e nel Real:. Ogni tanto nella vita, se provi sempre a giocare a bowling, trovi une ti diverti meno...”. E che c'entra Livaja? beh pare che in uno scontro in allenamento il caro, vecchio Marko, abbia maltrattato un bel po' il povero Antonio ai tempi in cui lui, Marko e Mou erano alla Pinetina. In questa meravigliosa disfida pasquale, è entrata anche, la moglie di Livaja che ha commentato sui social il controtackle di Mou con emoticons eloquenti: risate e applausi a Mourinho.A questo punto, Antonio ha replicato in uno sgangherato post social, in cui il suo unico pensiero è stato quello di ripetere ossessivamente come lui,. Detto che proprio quel ripeterlo fa malignamente pensare che non sia andata come dice Antonio, mi preme sottolineare un aspetto., di convincere la gente di non averle prese da Livaja. Nessun accenno al fatto di essere stato preso in giro da Mou per non aver vinto neanche la Coppa di Lombardia.Io continuo a pensare che uno sportivo, in generale, debba essere sensibile all'argomento vincente-perdente per sua stessa natura. Cioè se hai fatto sport ai massimi livelli e ti sfottono sull'argomento 'tituli', è lì che la lingua dovrebbe battere e quello è il dente che dovrebbe far male. E invece no.. Contento lui.