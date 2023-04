pur essendo l'uno e anche l'altro – ma ciò non fa di me un giornalista-tifoso, so scindere le due cose e ci mancherebbe altro - quindi in grado di comprendere fino in fondo cosa significhi.Sono pensieri personali eh!, ma che questo debba diventare un plus che addolcisca pagelle, ad esempio, o scateni una sorta di caccia al capitano sui social quando sbaglia, onestamente anche no.mai oltre la riga del campo negli atteggiamenti. Però, quando gioca male, gioca male. Punto.Con quello che ne consegue.E' la città mamma che coccola il suo figliolo.. E' capitato a tutti, anche ai più grandi di sbagliarne. Il rigore è questo, ti ammalia e qualche volta ti tradisce. Però, non bisogna mica dirlo sotto voce cheSono contento, ci mancherebbe, che la prova contro l'Udinese sia stata finalmente positiva. E' un segnale e ben venga.Io credo che pensare a Pellegrini come a un giocatore superiore sia un torto innanzitutto nei suoi confronti. Perchè lo si carica di pressione.e, oltre a Dybala, nella Roma io non ne vedo. Così come ne vedo davvero pochi nelle altre big italiane.E' il segno dei tempi. Quindi, sperando che le prestazioni negative in serie siano solo un ricordo,e di farlo con serenità, magari provando a togliersi quello zaino pesante di dosso. Quello da 'romano e romanista' che, se non ti chiami Daniele o Francesco – eccoli due fuoriclasse – è davvero difficile da tenere in spalla. E, sì, dimenticavo, di rimettere a posto le cose con il Feyenoord. Come, non è difficile immaginarlo.