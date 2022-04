Ci sono partite in cui devi prendere il secchio tra le mani e svuotare la scialuppa per far sì che non affondi, è l'unica priorità.. Però poi se vai a vedere le occasioni, non è che l'ex miracolo di Ranieri abbia avuto tutte ste palle gol, anzi. Questo per dire che a qualche mugugno e muso ingrugnato rispetto alla prestazione mi viene da dire che:C'è anche l'avversario ee in ogni caso, la Roma è quinta in Italia, non esattamente il campionato più forte al mondo, nel quale la Juve esce col Villarreal, Porto o Lione dalla Champions e dove non si vince un titolo europeo proprio dalla Champions alzata da Mou con l'Inter. Era il 2010.Mou, grazie alla– il pischello di Tivoli sta letteralmente volando – e al recupero di uno, ha potuto costruire la partita che immaginava, sapendo che il vecchio alunno Rodgers avrebbe attaccato scoprendo anche un po' il fianco, ha difeso e poi cercato una via assai congeniale al gioco della squadra,Storcere il naso di fronte al pareggio di Leicester francamente mi a sorridere:Non inganni la partita con l'Inter perché è chiaro come– guardate il gol che meraviglia di velocità, tecnica e fantasia –. E adesso c'è il ritorno, nel pienone dell'Olimpico, sognando una finale europea in un periodo della stagione nel quale, di solito e tranne rari guizzi, stiamo già lì a pensare alla prossima annata.