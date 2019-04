Il ministro dello Sport rumeno Bogdan Matei ha ammesso in televisione di non conoscere il portiere della nazionale di calcio Under 21 del suo Paese, nonché di un club prestigioso come il Genoa. Come spiegano i media sportivi locali, infatti, dopo aver affermato che non sarà presente quest'estate agli Europei di categoria in Italia e San Marino (la Romania è inserita nel girone C con Inghilterra, Francia e Croazia), Matei ha dichiarato quanto segue: "Ionut Radu? Non lo conosco. Ma nel Ramnicu Valcea gioca un portiere fortissimo, Robert Popa. Ha solo 16 anni, mi pare che a quell'età sia una gran cosa giocare già in Liga 3 (equivalente della nostra Serie C, ndr)".



A voler ben vedere, il Ramnicu Valcea ha sciolto due anni fa la prima squadra, e ad oggi esiste solo come società giovanile: è infatti nella formazione Under 19 che milita il giovane Popa.