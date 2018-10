Netto successo per l'Universitatea Craiova di Devis Mangia, capace di andare a vincere 3-0 in casa dell'Astra Giurgiu, con i gol di Mitrita nel primo tempo e di Cicaldau e Koljic nella ripresa. La squadra allenata dall'ex ct dell'Italia Under 21 è ora seconda in classifica con 22 punti a meno uno dal Cluj, impegnato domenica sul campo del Sepsi.