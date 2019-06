L'avventura della Romania all'Europeo Under 21 si è in semifinale dopo la sconfitta di ieri contro la Germania. La squadra di Radoi è stata la grande sorpresa del torneo, grazie anche al talento di Ianis Hagi, passato anche in Italia con la maglia della Fiorentina: "La rabbia passa, ma la motivazione rimane e sarà sempre di più - scrive l'attaccante del Viitorul su Twitter - Grazie a tutti coloro che sono stati con noi in questa storia straordinaria! Era solo il primo episodio".