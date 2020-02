Al termine della partita persa dalla Sampdoria in casa con la Fiorentina, si è rivisto al Ferraris l'ormai ex vicepresidente Antonio Romei. Intercettato dalle telecamere di Primocanale mentre si recava negli spogliatoi, l'avvocato è stato interrogato sul tema del giorno, ossia il CdA ormai sciolto, ma si è trincerato dietro pochissime frasi: "Bruttissima partita, adesso dobbiamo parlare dentro" ha detto incamminandosi verso la pancia dell'impianto.



Sulla questione societaria, invece, Romei si è lasciato andare ad un commento sibillino: "Non dipende da me, dipende dall'azionista" ha chiuso l'intervista.