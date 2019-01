Trattare con il Genoa è ormai una prassi per la Juventus, che in passato ha chiuso colpi e affari come Sturaro, Rincon, Favilli e Perin (ma non solo), anche se le richieste di Preziosi per Cristian Romero sono già piuttosto alte. Arrivato per 2 milioni di euro, ora il presidente ne vorrebbe almeno 20. La Juve studia un colpo "alla Caldara": acquisto subito o a giugno, con permanenza per almeno una stagione a Genova. Dettagli da sistemare, magari con l'inserimento di una contropartita: la carta giusta può essere Stefano Sturaro. Il centrocampista rientrerà ufficialmente a Torino dopo 6 mesi in prestito allo Sporting, anche se in realtà a Lisbona non c'è mai arrivato causa infortunio.