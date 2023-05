Luka Romero non rinnoverà il contratto con la Lazio e si libererà a parametro zero a fine stagione. Il club biancoceleste ha provato a intavolare una trattativa per rinnovare l'accordo in scadenza il 30 giugno 2023, ma un dato, o meglio una richiesta ha frenato l'affare. L'entourage del giocatore, per mettere nero su bianco il prossimo contratto chiede una commissione da 5 milioni di euro che sta frenando anche potenziali contendenti come Fiorentina, Inter e Napoli fra le società italiane.