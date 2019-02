ha parlato alla Rai prima dell'inizio della semifinale d'andata di Coppa Italia Lazio-Milan: “Certamente dobbiamo avere la consapevolezza che ci sono due partite, questa sarà solo la prima. Dobbiamo fare bene, non sbagliare praticamente nulla e fare una partita più tranquilla al ritorno. Sono contento di essere qui, è una grande opportunità, darò tutto per questi colori e per questa gente che mi ha accolto bene. Arriviamo da un momento di stanchezza, abbiamo giocato tanto e siamo calati fisicamente. Ora siamo in forma e faremo un’ottima prestazione”.