La notizia arriva dalla Spagna: secondo Mundo Deportivo, prossimamente avremo la possibilità di riscoprire la vita e la carriera di Ronaldinho attraverso un documentario in suo onore, che sarà girato tra Londra, Barcellona e il Brasile. Tra gli artefici di questa produzione, che non ha ancora una data d’uscita ufficiale, figurano i nomi di Stuart ed Andrew Douglas, con quest’ultimo che ha già diretto il documentario “Strokes of genius” dedicato al leggendario match tra Rafa Nadal e Roger Federer del 2008 a Wembley.