25 anni fa, il #12ottobre 1996, all'Estadio de San Lázaro di Compostela, sede delle spoglie mortali dell'apostolo Giacomo, #Ronaldo segnava un gol oggettivamente paradisiaco prima di spalancare le braccia come il Cristo del Corcovado. pic.twitter.com/rFCW0ha05Q — Giuseppe Pastore (@gippu1) October 12, 2021

Palla recuperata nella sua metacampo difensiva. Più che recuperata, sradicata dai piedi degli avversari, perfettamente consapevole di quello che da lì a poco sarebbe successo.: niente sarebbe riuscito a fermarlo. 25 anni fa è stato il giorno in cui il dribbling ha avuto la meglio sul male, in cui si sono visti sprazzi di futuro in spazi ridotti, in cuifirmò uno dei suoi gol più bello.All'Estadio San Lazaro di Compostela, il 9 in maglia blaugrana saltò tutto e tutti quelli che gli si presentarono davanti, scaraventando la palla in rete ed esultando a braccia larghe. Facendo impazzire di incredulità Sir Bobby, con le mani nei capelli per quello che aveva appena visto.