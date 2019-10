In una serata che ha visto il Portogallo andare ko contro l’Ucraina, Cristiano Ronaldo è entrato ancora di più nella storia del calcio segnando il gol numero 700 di una straordinaria carriera. Ai 605 centri ottenuti con le squadre di club, Cristiano ha aggiunto i 95 gol con il Portogallo, raggiungendo il mito di Puskas e confermandosi come il miglior realizzatore in attività. Il 34enne portoghese non si vuole certo fermare e combatterà per togliersi altre soddisfazioni. In bacheca c’è sempre spazio per un altro Pallone d’Oro (sarebbe il sesto), ma nonostante la recente “benedizione” del compagno di squadra Buffon - si legge in una nota - il portoghese sembra avere troppa concorrenza in questa stagione. Sulla lavagna lo juventino è proposto 15 e il grande favorito è il colosso del Liverpool Van Dijk a 1,40. Maggiori chance per Messi (a 3,00) e per il portiere Alisson (4,50). CR7 potrebbe mettere le basi per la prossima stagione guidando la Juventus alla vittoria della Champions (ipotesi proposta a 8,00, ma il City si gioca a 4,00), magari conquistando il titolo di miglior bomber della competizione. In questo caso il bianconero, proposto a 9,00, se la dovrà vedere in particolare con Lewandowski (a 7,00). Servirà il miglior Cristiano Ronaldo anche in Serie A: se per il titolo la Juve è nettamente favorita a quota 1,45, per il titolo di capocannoniere il portoghese si gioca a 4,00, come Immobile.