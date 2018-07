Giorni carichi di tensione, aspettative. Un sogno impossibile, poi una suggestione, ora è realtà. Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. Affare del secolo o meno, l’acquisto del fuoriclasse portoghese avrà delle conseguenze sul mercato in uscita dei bianconeri. In particolare, sul futuro di Gonzalo Higuain.



VA CEDUTO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com la Juve è già al lavoro per cedere il centravanti argentino. Con lo sbarco a Torino di Ronaldo lo spazio per l’ex Napoli è destinato inesorabilmente a ridursi. Cristiano è oramai identificabile come attaccante centrale. Un finalizzatole totale, capace di convivere con Benzema al Real Madrid grazie al lavoro e al sacrificio di quest’ultimo, la maggior parte delle volte costretto a spostarsi sull’esterno. Un discorso tattico, ma non solo. L’investimento economico fatto per Ronaldo ha spinto Marotta e Paratici a preparare da tempo la cessione di Higuain. La valutazione del cartellino dell’argentino di circa 60 milioni di euro a dir poco utile per rimpolpare le casse dei bianconeri.



LONDON CALLING - Maurizio Sarri non è ancora il nuovo allenatore del Chelsea ma tutto lascia credere che sia solo una questione di tempo l’ufficialità dello sbarco dell’ex Napoli a Cobham, I londinesi hanno bisogno di un centravanti: Morata non ha mantenuto le promesse, tanto da costringere Conte a prendere Giroud nel mercato di gennaio. Per questo i Blues sono in prima linea per l’acquisto di Higuain, lo hanno seguito, hanno ascoltato Sarri e hanno scelto. La valutazione di 60 milioni di euro non spaventa Abramovich, così come non è un problema l'ingaggio di 7,5 milioni del classe '87. La Juve vuole cedere Higuain, che può diventare il primo regalo di Abramovich a Maurizio Sarri.