Subito in gol con i bianconeri, e poi via verso una cavalcata che lo porterà a vincere il titolo di capocannoniere della Serie A. I bookmaker stendono il tappeto rosso a Cristiano Ronaldo, che è già protagonista assoluto nelle scommesse sulla prossima stagione. CR7 re dei bomber è dato a 1,80 appena su Eurobet, mentre una rete nella prima giornata di campionato si gioca solo a 1,40. Sull’asso portoghese, inoltre, i quotisti hanno aperto una serie di scommesse speciali: segnerà di testa alla prima giornata? Un’opzione a 5 volte la posta. Un gol di destro è a 1,75, con il mancino si sale a 5,00, mentre la rete su punizione vale 10,00. E se invece si facesse subito espellere? In questo caso la quota salirebbe a 41,00.