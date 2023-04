Un'altra delusione per Cristiano Ronaldo che perde un'occasione di vincere un titolo nella sua nuova avventura in Arabia Saudita. Finisce in semifinale il cammino dell'Al Nassr nella King Cup, al MRSOOL Park di Riyadh infatti si impone l'Al Wehda grazie alla rete di Beauguel al 23'. Gli ospiti, poi, restitono per tutto il secondo tempo nonostante rimanagno in inferiorità numerica dal 53' per l'espulsione di Al Hafith (doppia ammonizione).



Un'altra botta per CR7 che perde l'opportunità di imporsi in coppa, tegola considerando che anche in campionato la situazione non è semplice con l'Al Nassr secondo a -3 dall'Al Ittihad, che ha però una partita in meno.