Secondo quanto riportato da Tuttosport la gestione di Cristiano Ronaldo per Massimiliano Allegri ora si sta complicando. Sarà titolare infatti anche nella seconda gara del suo Portogallo contro la Serbia e, per questo, potrebbe essere risparmiato in due delle prossime trasferte della Juventus. La prima è quella contro il Cagliari prevista martedì 2 nel turno infrasettimanale della Serie A, mentre la seconda è contro la Spal nella gara del 13 aprile che divide l'andata e il ritorno dei quarti di Champions contro l'Ajax.