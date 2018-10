super-eroe, come lo ha definito il presidente della. Ma ancheCome si evince dall'analisi pubblicata stamane dalla Gazzetta Sportiva,Più di, più die del presidente Usa. Soprattutto in Asia, il brand del Pallone d'Oro portoghese è inarrestabile. Osservando nello specifico i dati di Instagram,, fa otto volte i fan di. E anche: prima della firma di Cristiano i follower bianconeri su Instagram erano 10,4 milioni, oggi oltre 17 milioni: une in Asia c’è lo stacco maggiore. La mossa più clamorosa dell’ultimo calciomercato si spiega anche così, perché i social non sono solo divertimento ma anche un fattore economico ("Dal punto di vista commerciale facilita l’elemento di distribuzione globale" ha detto Andrea Agnelli al Festival di Trento). Insomma,, ma anche notorietà internazionale perché se CR7 posta una foto in maglia Juve, il logo bianconero arriva a New York e Los Angeles, ma anche in India, Indonesia, Brasile, Gran Bretagna.Naturalmente,. Come riporta Tuttosport, ferve il lavoro dello staff di legali di CR7 per disinnescare l’accusa di stupro. Uno dei fronti su cui l'avvocatolavora è quello di smontare la tesi per cui l’accordo del 2009, in base al quale Ronaldo versò 375 mila euro alla modella statunitense per il suo silenzio, sarebbe interpretabile come un’ammissione di colpa: pago per evitare il processo perché altrimenti sarei condannato. "Quella transazione non è un’ammissione di colpa", ha assicurato Christiansen in questi giorni.Innanzi tutti, accordi simili negli Stati Uniti sono una prassi comune in casi analoghi e lo erano ancora di più fino a pochi anni fa (il più celebre quello firmato danel 2005 alle soglie del processo). Questo perché per un personaggio famoso, che ha risorse economiche enormi, è più conveniente versare una cifra anche cospicua, piuttosto che sottoporsi a un processo che, anche con certezza dell’assoluzione, in attesa del verdetto lederebbe l’immagine e rischierebbe di avere un costo (Bryant perse la Nutella come sponsor) ben più pesante di quello necessario a trovare un accordo. Inoltre, sostengono gli avvocati dell'ex Real Madrid, si tratta di un accordo in cui il portoghese non fa alcuna ammissione di colpevolezza: la Mayorga viene pagata in cambio del silenzio su quanto avvenuto nella suite di Ronaldo a Las Vegas, non c’è alcun riferimento a uno stupro. Infine, Christiansen spiegherà che Cristiano Ronaldo firmò l’intesa con la Mayorga perché furono i suoi legali a consigliarlo e spingerlo in questo senso.Intanto, per chiudere il cerchio tornando a parlare di sponsor, visibilità e denaro,nelle vesti di 'uomo copertina' per Fifa, nella versione 2019. CR7, con la maglia della Juventus, era stato scelto per l’edizione uscita qualche settimana fa, ma lo scandalo sul presunto stupro di Las Vegas aveva provocato una temporanea censura, con la scomparsa del portoghese dal sito web dell’azienda. Da più di 24 ore l’immagine di Ronaldo invece campeggia di nuovo sulla pagina e la copertina del videogioco, in vendita nei negozi, non verrà modificata.