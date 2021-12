Luiz Nazario da Lima, in arte Ronaldo, non si accontenta del Valladolid. Il Fenomeno, già proprietario del 51 per cento delle quote della Pucela, diventa infatti presidente e azionista del Cruzeiro, la società brasiliana che lo ha lanciato nel calcio professionistico.



IL DEBITO - Affare da 62 milioni di euro, l'ex attaccante ha spiegato quello che ritiene un debito di riconoscenza: "È il momento di ricambiare ciò che mi ha dato il Cruzeiro, riportandolo dove merita, abbiamo molto lavoro davanti a noi. Chiedo ai tifosi di riavvicinarsi alla squadra, di tornare a riempire lo stadio, perché ci servirà tutto per essere uniti e forti. Sono ambizioso e ho l’obiettivo di far tornare il Cruzeiro ai fasti di un tempo. Non abbiamo ancora niente da festeggiare, ma abbiamo molta ambizione". Il Cruzeiro da tre stagioni milita nella Serie B del campionato brasiliano.