Ab ortu solis usque ad occasum. Gli antichi la renderebbero così. Dall’alba al tramonto, da imprescindibile "7" a… "0-0-7". Il momento diè reso dai numeri, fotografia impietosa di una situazione surreale.al cinque volte Pallone d’oro non succedeva da quando era un diciottenne. Nel giovedì sera diè calato il sipario su un’epoca: a vent’anni di distanza dall’ultima volta,non si è presentato ai blocchi di partenza della(nel 2002, il suoera stato eliminato ai preliminari dall’Inter, finendo in Coppa Uefa).L’non è la sua vetrina, ma dopo un avvio in seconda fila al Manchester United, tra una panchina e l’altra,è tornato titolare (dopo la sconfitta sonora per 4-0 contro il Brentford in Premier) nella seconda competizione continentale.Un paradosso per un numero uno, capocannoniere della storia della Champions (con 140 reti) e abituato a frantumare primati in serie. In campo lo cercano tutti e gli occhi dello stadio sono puntati su di lui, ma – strano a dirlo – non è pronto. Dopo un’estate sul piede di partenza, oggi Ronaldo non è al centro del nuovo progetto Red Devils targato ten Hag.Al momento, manca la brillantezza che lo ha contraddistinto negli anni, portandolo in cima.Due le partite da titolare in stagione (contro ilin campionato e contro la), due le sconfitte incassate dallo United. Con una peculiarità: nessun gol segnato, cosa mai accaduta nelle altre 5 gare stagionali degli inglesi, in cui si contano 4 vittorie e lo stop all’esordio incontro il Brighton (sconfitta per 2-1). E adesso? I top club d’in estate hanno chiuso le porte a CR7, ma ilinsi avvicina e le inevitabili rotazioni daranno di certo modo al tecnico olandese di schierare il portoghese con maggiore continuità, senza intaccare gli equilibri della squadra. Il dato di fatto resta la fatica di una situazione paradossale, che resterà sullo sfondo nelle prossime settimane, fino alla sessione di mercato invernale.