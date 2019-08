, come la scorsa stagione. Ma anche Matthijsin coppia con, Romelu, il nuovodie i ritorni di Antonioe Maurizio, novità di stagione. Laè pronta a ripartire, tra antiche conferme e sorprese da scartare, con un mercato aperto fino all'ultimo che può regalare colpi di scena inaspettati.Come la scorsa stagione,, il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky con offerte flessibili e adatte a ogni esigenza,. E le restanti 3 partite di Serie A TIM saranno trasmesse da DAZN, piattaforma che offre i contenuti in streaming, come NOW TV.Conla Serie A la si può vedere ovunque: comodi a casa sul divano insieme agli amici di fronte alla tv, in viaggio di ritorno dalle vacanze sullo smartphone, sul Tablet o sul PC, ma anche su Game Console, Google Chromecast e NOW TV Smart Stick.Ci sonoe ha una durata di 24 ore dall'attivazione;e i sette giorni partono sempre dall'attivazione;, si attiva al momento dell'acquisto e puoi disdire il rinnovo automatico, entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione. Flessibilità, facilità, velocità: la si attiva con un click e la si può guardare anche solo per un giorno. In pratica, zero sbattimenti.

SEGUI IL GRANDE CALCIO IN STREAMING SU NOW TV.