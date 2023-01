Primo trofeo perso per CR7 d'Arabia. Seconda partita e prima sconfitta per Cristiano Ronaldo con la maglia dell'Al Nassr: la squadra di Rudi Garcia abbandona la Supercoppa dell'Arabia Saudita, eliminata in semifinale, dopo l'amichevole sostenuta col PSG di Leo Messi.



KO CONTRO L'AL-ITTIHAD DI CORONADO - Contro l'Al-Ittihad dell'ex Palermo Igor Coronado finisce 3-1, grazie alle reti di Romarinho, Hamdallah e Shanqeeti, mentre è di Talisca il gol della bandiera.