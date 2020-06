: il portoghese un fuoriclasse senza tempo e senza confini; l’argentino un talento purissimo, un potenziale fenomeno in parte ancora inespresso., quindi di non semplice collocazione tattica soprattutto se vengono utilizzati assieme.Un esterno, diremmo: sicuramente come centravanti è adattato e probabilmente non dà il massimo.Una seconda punta, forse un trequartista, certo non un attaccante centrale (non ne ha il fisico) mentre sulla fascia fatica a esprimere tutte le sue qualità.