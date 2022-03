A soltanto tre mesi di distanza dall'annuncio. Era il 20 dicembre 2021 quando Calciomercato.com spiegava ai lettori i dettagli sul passaggio di proprietà del club di Belo Horizonte, caduto in bassa fortuna al punto da andare incontro nel 2020 alla prima retrocessione della propria storia nella Serie B nazionale, dove tuttora milita.In quelle ore la stampa narrava in modo stereotipato la vicenda dell'ex fuoriclasse che compra, per rilanciarlo, il club da cui è stato lanciato all'inizio della carriera professionistica. Altre letture, meno indulgenti verso la narrazione sentimentale, si soffermavano invece sul fatto che il passaggio di proprietà del Cruzeiro fosse il primo avvenuto dopo l'entrata in vigore della(SAF, il modello della società per azioni appositamente designato per il mondo del calcio), approvata nel mese di agosto 2021 dal parlamento brasiliano con lo scopo di. E partendo da questo aspetto Calciomercato.com sottolineava come l'ex Fenomeno si avviasse aal termine della stagione 2020-21( https://www.calciomercato.com/news/ronaldo-compra-il-cruzeiro- e-apre-la-strada-alla-finanziarizzazi-77042 ).La questione della multiproprietà in capo a Ronaldo era soltanto uno fra i punti meno chiari di quel processo di acquisizione. E adessoGli interrogativi vengono sollevati sia riguardo alla sua capacità finanziaria che alla formula scelta per acquisire il 90% del pacchetto azionario del Cruzeiro. A svelare tutte le perplessità ha provveduto il giornalista, in un post del blog personale ospitato dalla testata UOL( https://www.uol.com.br/esporte/futebol/colunas/rodrigo-mattos/2022/03/18/como-fica- acordo-ronaldo-e-cruzeiro-apos-revelacao-e-disputa-com-conselho.htm ).Lo snodo di aprile – L'articolo di Mattos mette in chiaro diversi dettagli dell'accordo che hanno portato Ronaldo a controllare già la SAF del Cruzeiro. In primo luogo c'è che. E durante questi mesi intermedi hanno cominciato a pesare quei dettagli dell'accordo che al momento in cui veniva annunciato il passaggio di proprietà erano rimasti non esplicitati., che al cambio attuale in euro fanno quasiUn impegno molto serio, rispetto al quale però adesso emerge un enorme distinguo. Come specifica l'articolo,, cioè 9 milioni di euro, attraverso il veicolo personale Tara Sport, una società con sede legale a Madrid che gli permette di controllare anche il Real Valladolid( https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas- noticias/2021/12/19/empresa-usada-por-ronaldo-para-comprar-o-cruzeiro-e-sediada-na- espanha.htm ).E ciò non sarebbe nemmeno un aspetto controverso, se quei 50 milioni di reais fossero una prima tranche cui ne seguissero altre a copertura dei restanti 350 milioni di reais (quasi 63 milioni di euro).I restanti 350 milioni dovrebbero essere coperti entro cinque anni proprio dalla SAF del Cruzeiro attraverso i suoi ricavi, che dunque servirebbero a Ronaldo per finanziare il suo investimento. Un meccanismo rischioso per tutti a partire dallo stesso Ronaldo. Che, sempre stando a quanto afferma l'articolo di Mattos, si sarebbe impegnato a. Dunque sarebbero ricavi supplementari annui per 70 milioni di reais (12,6 milioni di euro)., dato che i ricavi medi annui dell'ultimo quinquennio si sono attestati sui 225 milioni di reais (circa 40,5 milioni di euro). C'è da produrre un incremento medio annuo di circa il 31%, ciò che fra l'altro andrebbe in senso opposto rispetto a questi primi mesi della, anche in ragione di un debito complessivo del club che fra pendenze tributarie e conti in sospeso coi fornitori ammonterebbe a circa 1 miliardo di reais (180 milioni di euro).E certo è essenziale che in condizioni del genere il risanamento venga anteposto ai programmi espansivi.Tanto più che c'è da riconquistare il Brasileirão (la Serie A), un passaggio indispensabile per l'incremento dei ricavi ma che senza un adeguato piano di rafforzamento della squadra sarà obiettivo più complicato da raggiungere. Il soccorso dei mecenati – Rispetto alla presenza di una così imponente massa debitoria Ronaldo ha deciso di giocare la carta della “recuperação judicial”, l'amministrazione controllata. Ciò che fra l'altro gli permette di sterilizzare una delle previsioni contenute nella legge sulla SAF, l'obbligo di destinare il 20% dei ricavi annui alla copertura dei debiti. Andando in amministrazione controllata questo obbligo verrebbe messo fra parentesi, maPer questo adesso Ronaldo chiede di ridiscutere col Consiglio Deliberativo i termini dell'accordo, con appello a inserire nel patrimonio della SAF anche le strutture di allenamento del club, che invece per legge sono fra le poche cose rimaste fuori dal generale spostamento patrimoniale verso la società di capitali.Non pare vi sia un'avversione in linea di principio a questa ulteriore concessione. Piuttosto è sulla capacità dell'ex Fenomeno di condurre degnamente un impegno così gravoso che si vanno rafforzando i dubbi. Si correrà mica il rischio di vedere assegnare al Cruzeiro il record negativo di essere la prima SAF nella storia del calcio brasiliano a conoscere la bancarotta?, con reciproche accuse. E un altro effetto di tanta incertezza è la mobilitazione di un gruppo di tifosi vip del Cruzeiro, che in queste ore starebbero studiando la possibilità di far da mecenati andando in soccorso all'ex Fenomeno ( https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas- noticias/2022/03/18/cruzeiro-mecenas-se-reunem-para-investir-em-saf-e-rever-acordo- com-ronaldo.htm ). Chiedono però che lui ceda almeno una parte del 90% del pacchetto azionario (il massimo che l'investitore esterno può detenere in una SAF, come sancito dalla legge dell'agosto 2021).@pippoevai