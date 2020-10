, un’enormità, e questo lo trasforma in un uomo con. Ogni suo messaggio - chiamatelo post, se preferite - ha un valore e un peso eccezionali da tutti i punti di vista: commerciale, e quindi economico, ma anche sociale. Per questo il giocatore della Juve dovrebbe avere, a maggior ragione non essendo da tempo un bambino. Invece non ce l’ha.Le parole che ha dedicato al Covid - ovviamente su Instagram -: “Io sto bene, il tampone è una stronzata”. Già, e sapete perché lo è? Perché, e invece a causa della positività al coronavirus non potrà farlo. Un vero dramma, non trovate? Mentre, e c’è altra gente che a causa di un tampone positivo non lavora (come lui) senza poterselo permettere (al contrario di lui),. Il concetto trasmesso ai suoi 241 milioni di followers, in fondo, è proprio questo:Molti sostengono che i campioni, per esserlo davvero, debbano avereQuesta ne è una dimostrazione: Ronaldo pensa a se stesso, fregandosene dei dolori del resto del mondo, molto meno dorato del suo. Un paio d’ore dopo avere postato quel commento vergognoso, lo ha cancellato. Ma state tranquilli, non ha chiesto scusa. Poteva dire:Figuriamoci se lo ha fatto.@steagresti