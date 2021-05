CR7 non riusciva a sbloccarsi e veniva pizzicato più volte mentre si lamentava un po' con tutti e un po' con nessuno. Poi è arrivata una punizione, quella stessa punizione che ha scatenato la rabbia dell'Udinese e di Pierpaolo Marino: l'incarico di calciarla se l'è preso Ronaldo, mica una novità, anche se uno dei tanti problemi di questa stagione è stato proprio il suo incaponirsi in questa specialità.- Il gol non è arrivato, in 129 partite rimane una la rete su calcio piazzato, ma il gomito di Rodrigo De Paul ha generato un rigore che si è trasformato nella svolta: della partita, forse di questo finale di stagione.Salendo con questi due gol a quota 99 in bianconero, se dovesse segnare contro il Milan riuscirebbe a diventare il secondo giocatore più veloce a centrare quota 100 con la maglia della Juve alle spalle del solo Omar Sivori.. Il titolo di capocannoniere ormai è suo, ma c'è ancora molto in palio: una qualificazione in Champions, una Coppa Italia. Più in generale c'è in ballo presente e futuro. Quello di Pirlo sembra ormai scritto, quello della Juve può dipendere dal posto in quella Champions da cui voleva uscire per la Super League, quello di Ronaldo lo decide lui.