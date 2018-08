L'Udinese ha reso noti i prezzi per le prossime partite, compresa quella con la Juventus. Prezzi ormai "gonfiati" ovunque quando si materializzano la società bianconera e Cristiano Ronaldo. Serviranno 60 euro per il settore ospiti, tra i 105 e i 140 per le tribune. Ecco il comunicato del club friulano:

Udinese Calcio rende noti i prezzi dei biglietti per le prime quattro partite in casa del campionato di Serie A.



Udinese informa che la prevendita del match Udinese-Sampdoria del 26 agosto inizierà lunedì 20 agosto, mentre le prevendite per le seguenti partite in casa, fino a Udinese-Juventus, inizieranno venerdì 24 agosto.



In particolare per quanto riguarda il match Udinese-Juventus, gli abbonati a 17 gare (Family, Studenti e Sportivi) potranno esercitare, da venerdì 24 agosto a venerdì 31 agosto, la prelazione esclusivamente sul proprio posto, usufruendo dello sconto previsto; non è ammessa la possibilità di effettuare acquisti in delega per terze persone.