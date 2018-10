Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, ha svelato un retroscena su Cristiano Ronaldo: "La sua più grande arrabbiatura al Real Madrid con José Mourinho, nasce quando Mou per punirlo per non aver sostenuto le sue tesi in sala stampa dopo un Clasico contro il Barcellona, gli dice che non avrebbe giocato contro il Saragozza. E Ronaldo ci teneva per la classifica cannonieri, già si immaginava di fare 3-4 gol. Mourinho gli dice 'Domenica ti faccio riposare', e lui sfonda con un pugno un armadietto dello spogliatoio".