Le indiscrezioni ormai si rincorrono con scadenza sempre più "sospetta" e l'ultima arriva da una fonte che in Inghilterra può definirsi molto autorevole: secondo il Times, non c'è futuro al Manchester United per Cristiano Ronaldo e il campione portoghese lo ha nuovamente fatto presente alla dirigenza dei Red Devils, nonostante il contratto sottoscritto poco meno di un anno fa scada nell'estate 2023. La mancata qualificazione alla prossima Champions League pesa enormemente nella testa dell'ex giocatore della Juventus, che a 37 anni non si sente ancora pronto per abbandonare i grandi palcoscenici.



Il recente avvicendamento sulla panchina del club inglese, con l'addio di Rangnick e l'arrivo di un tecnico giovane e con idee innovative come ten Hag, non è sufficiente per rinnovare l'entusiasmo di CR7, che ha ha comunicato ufficialmente al Manchester United il suo desiderio di cambiare aria qualora un club presentasse un'offerta soddisfacente. Nelle ultime settimane si sono rincorsi diversi rumors in merito alla possibile nuova destinazione di Ronaldo, da una suggestiva reunion a Roma con José Mourinho a una trattativa in essere col Chelsea del neo-patron Todd Boehly, passando per l'ipotesi Bayern Monaco. Le smentite di rito non hanno spento le voci sul fuoriclasse di Madeira, pronto a diventare diu nuovo un uomo-mercato.