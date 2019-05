Luis Nazario de Lima Ronaldo, il Fenomeno, presidente del Valladolid, ex attaccante di Barcellona, Inter, Real e Milan, parla ad As, partendo da Lionel Messi: "E' il numero 1, un talento puro. Mi piacciono anche Salah, Hazard, Neymar, che adoro, e ovviamente Mbappé".



SUL CONFRONTO CON MBAPPE' - "Dicono che mi assomiglia, è molto veloce, fa grandi movimenti, è bravo con entrambi i piedi, ha un passo incredibile, delle similitudini ci sono, ma non mi sono mai piaciuti i confronti, soprattutto tra giocatori di generazioni diverse".