Poco più di due minuti per sconvolgere la partita, dalla panchina, a favore della Juventus, che grazie al suo re ha affossato lo Spezia con un secco poker. Necessario, come l’aria per un essere vivente, perché prima del suo avvento al 56’ la partita stava prendendo una piega fin troppo conosciuta nel recente passato bianconero.Onnipotente, il coronavirus non gli ha fatto neanche il solletico.