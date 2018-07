Ronaldo benedice Ronaldo. Intervistato da Mundo Deportivo, il "Fenomeno" Luis Nazario da Lima ha parlato del possibile trasferimento del portoghese dal Real Madrid alla Juventus: "Cristiano sarà Cristiano dovunque giocherà. Non so se andrà o meno alla Juventus, credo che continuerà nel Real ma non ho parlato con lui, non so. Sicuramente, però, non avrebbe problemi a giocare in Serie A. Avrebbe meno spazio rispetto a quello che ha trovato in Liga o Premier, ma la sua qualità gli farebbe superare senza problemi queste avversità. Ripeto, Ronaldo può giocare dove vuole e in qualsiasi club, farà comunque bene".