Pavel Nedved ha assicurato chein estate non si muoverà da Torino: "E' intoccabile" ha detto sicuro il vicepresidente della Juventus ai microfoni di Dazn. La scadenza del contratto del portoghese è fissata per il 2022, ma per rimanere ancora un anno l'attaccante vuole delle garanzie. A Madrid insistono su un suo possibile ritorno al Real, ma chi lo conosce bene conferma che Cristiano a Torino si sente a casa e rispetterà gli accordi presi con la Juve.