Si è trattata sostanzialmente del consueto punto di fine stagione, il personaggio richiede o impone la (giusta) autocelebrazione, di squadra si parla poco, molto si fa riferimento ai traguardi personali.E sui social è particolarmente affollato il partito di chi crede possa essere un primo passo verso l'addio. Che non è da escludere, ma nemmeno così facile.Ci sono aspetti tecnici e motivazionali che lo porterebbero lontano da Torino, ci sono aspetti soprattutto economici che lo terrebbero ancora un anno in bianconero.E dal tour europeo di Jorge Mendes arrivano sostanzialmente due sole alternative più o meno concrete, dopo che il Real si è ben presto ritirato dalla corsa mentre per l'ipotesi romantica Sporting Lisbona ci sarà tempo più avanti nella carriera di Ronaldo.Ma la Juve non è solo spettatrice e a seconda di cosa deciderà andrà chiamata in causa, perché ci sono dei conti da far quadrare: l'Europa League avrebbe costretto la Juve a liberarsi dell'ingaggio, in Champions si può ragionare più serenamente e provare a ottenere pure qualcosa considerando i 28 milioni per cui peserà ancora Ronaldo a bilancio che non possono solo essere riequilibrati dall'eventuale risparmio dell'ingaggio.