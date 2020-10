The thing I want to know about this Mbappe picture is: how did he manage to get into Ronaldo’s bedroom? pic.twitter.com/I87V2kfIad — Tom Williams (@tomwfootball) June 30, 2018

On this day in 2016@KMbappe scored two for France in the #U19EURO semi-final against Portugal



Less than two years later Mbappé was scoring in the @FIFAWorldCup final pic.twitter.com/EtQNvNz8sX — UEFA.com (@UEFAcom) July 21, 2020

"La relazione ideale tra insegnante ed allievo si concretizza quando l'allievo supera il maestro". Kenzaburō Ōe, scrittore giapponese premio Nobel per la letteratura nel 1994, ha sintetizzato l'aspirazione di ogni artista, anche di quelli del pallone.. Questa sera Francia e Portogallo si affrontano in Nations League, allo Stade de France i Campioni del Mondo contro i Campioni d'Europa,. Il rapporto tra i due è speciale, Mbappé sfida quello che con Zidane è il suo punto di riferimento e fonte di ispirazione: "Ha vinto moltissimo e continua a essere un vincente". Ma adesso la camera tappezzata di foto di CR7 è solo un ricordo, ora è il suo turno di scrivere la storia, è il momento di superare il maestro.- E' la prima volta che i due si affrontano a livello di nazionale, ma non è il primo scontro assoluto.. Sono passati più di due anni da allora e tante cose sono cambiate: il portoghese ha cambiato club ed è passato alla Juve, dove ha vinto due scudetti e una Supercoppa, Kylian si è 'consolato' con il Mondiale del 2018 e altri sette titoli con il PSG. Due anni di crescita costante e per quanto il ctpredichi calma nel paragonarli, c'è già chi ha voluto confrontare la carriera dei due a parità.: a 21 anni, il francese ha messo in bacheca 4 campionati francesi (1 Monaco, 3 PSG), 2 Coppe di Lega francese, 2 Coppe di francia, 2 Supercoppe francesi, 1 Europeo Under 19, 1 Mondiale; a pari età il palmarès di Ronaldo era nettamente inferiore (1 Supercoppa portoghese con lo Sporting, con il Manchester United 1 FA Cup e 1 Coppa di Lega inglese), con l'esplosione arrivata solo dopo i 22 anni. Esercizi puramente mentali, la carriera di Cristiano parla da sé e il talento di Bondy dovrà confermarsi nel tempo, ma la base per raggiungere i livelli del mentore c'è già.- Ma che la base ci fosse, lo si era iniziato a vedere già dai primi passi nel, con il debutto da record nel 2015. Nel 2016, però, è arrivata la certificazione di un futuro da predestinato: il gol a febbraio per infrangere il record di(gol più giovane nella storia del club del Principato), ma soprattutto l', battendo in finale l'Italia. E curiosamente, la partita manifesto di quel torneo per Mbappé è arrivata in semifinale proprio contro il, unica volta in carriera fin qui in cui ha affrontato una nazionale lusitana: 3-1 in rimonta, Kylian firma l'assist del pareggio e la doppietta per la vittoria.Già, proprio l'esultanza più celebre di CR7. Proprio quel Ronaldo che nel 2016 vinceva l'Europeo battendo in finale proprio la Francia. Eppure, il rapporto del 7 juventino con i transalpini è a luci e ombre:(Germania, Inghilterra e Italia altre selezioni inviolate).- Una nuova sfida personale per i due, ma il confronto tra Mbappé e Ronaldo va oltre il campo e si sposta sul piano mediatico:. Non a caso, Kylian sta ripercorrendo a grandi falcate anche il percorso marketing del portoghese: sempre più uomo immagine di(storico sponsor di CR7), una copertina sul, volto di diverse campagne internazionali di, quest'anno anche uomo copertina dell'ultimo titolo calcistico di(nel 2019 l'ultima volta di Ronaldo, ora volto di eFootball PES 2021 in virtù degli accordi commerciali della Juve con Konami).: Mbappé sfida nuovamente Ronaldo, fari puntati sullo Stade de France.@Albri_Fede90