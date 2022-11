Frederico Varandas, presidente dello Sporting Lisbona, ha parlato alla rete televisiva portoghese RTP3 commentando le voci relative al ritorno a Lisbona di Cristiano Ronaldo: “Non c’è e non c’è mai stato nulla. Sono tutte sciocchezze”. Per CR7, si chiude dunque una porta in vista dell'addio al Manchester United.