Quando sul tabellino dei marcatori si legge il nome diormai non fa più notizia. Anche ieri ha segnato il gol del pareggio contro il Ferencvaros, decisivo per la vittoria finale firmata da Morata. Ordinaria amministrazione per il portoghese, tassa fissa per gli avversari e uomo in più per la, che quando c'è lui in campo parte sempre con un gol di vantaggio. A 35 anni non accenna a fermarsi e trascina la squadra contro ogni tipo di critica.