Cristianogioca con il cuore, non solo con i due meravigliosi piedi che si ritrova: ecco perché vorrebbe passare da Madrid prima di arrivare a Torino. Secondo Sky Sport, infatti, CR7 potrebbe partire quanto prima dalla Grecia in direzione Spagna: lì andrebbe a salutare staff e primi compagni arrivati nel ritiro del Real Madrid, oltre a tutto il mondo madridista che ha imparato ad amare nella sua esperienza in bianco. Non solo: non dovesse andare in terra iberica, sarebbe tutto pronto per un breve ritorno a casa sua, a Madeira.