Ieri, in quel di Bergamo, a Maurizio Sarri è stato consegnato un messaggio assolutamente preciso. E non soltanto a lui. Anche a chi stava in tribuna, come Pavel Nedved, e a pochi minuti dalla fine della gara contro l’Atalanta. Difficile, anzi praticamente impossibile, rimanere indifferenti alla prodezza compiuta da Pauloil quale con il terzo sigillo, dopo quelli del Pipita, sigillava una partita davvero ostica per la Juventus.