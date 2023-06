Cristiano Ronaldo, in conferenza stampa con il Portogallo, ha parlato della sua esperienza in Arabia Saudita, rispondendo quindi anche alle dichiarazioni di Ceferin, che aveva parlato negativamente di quello che il calcio saudita sta provando a fare, offrendo super contratti a giocatori e allenatori europei.



LE DICHIARAZIONI - "Potete chiedere al mister. Il campionato saudita è bello, magari voi non guardate le partite e giudicate. Ma va bene. Ora anche i trasferimenti parlano da soli. Sono contento e, come sempre, spero di segnare più gol. Sono il detentore di alcuni record e il capocannoniere nella storia della nazionale portoghese ma lo dico onestamente, non sto inseguendo i record, loro stanno inseguendo me. Ecco perché sono molto felice. Per questo motivo la mia motivazione di continuare a giocare ai massimi livelli è alta”.