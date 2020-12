Ronaldo il Fenomeno, attaccante brasiliano ex Barcellona, Inter, Real e Milan, commenta così la scelta di France Football di inserirlo nella top 11 all-time: "L'idolo? Sicuramente Marco van Basten! Fin da piccolo guardavo il calcio italiano e ho prestato particolare attenzione a questo giocatore. Anche Maradona e Cruyff. Poi Zico, ovviamente, perché giocava nel Flamengo e io ero un tifoso di questo club. Ho cercato di prendere qualcosa da tutti e alla fine posso dire di essere orgoglioso della carriera che ho fatto".



LA POSIZIONE IN CAMPO - "Avrei potuto forse giocare da 10, a volte ho giocato come seconda punta, ma mi sono sempre visto come centravanti. Forse avrei potuto giocare come fantasista, ma ho sempre preferito stare vicino all'area, dove sapevo di essere più pericoloso. Ero innamorato della mia posizione di 9".