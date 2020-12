Cristiano Ronaldo arriva a quota 750 reti in carriera #UCL pic.twitter.com/DyHuNsNSn5 — La UEFA (@UEFAcom_it) December 2, 2020

Con il gol segnato alla Dinamo Kiev, Cristiano Ronaldo ha toccato quota 750 gol in carriera. Un traguardo storico perché si avvicina ancora di più a Pelé (761) nella classifica dei migliori marcatori all time e segna anche un nuovo record per la Champions League, superando di un gol Leo Messi come miglior goleador nelle partite casalinghe. Strepitoso.